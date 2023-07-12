Дочь экс-губернатора Пензенской области нашли мертвой в своей квартире

Дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву обнаружили мертвой в собственной квартире в Москве . Об этом в среду, 12 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канал Mash, оперативные службы вызвала консьержка дома, в котором жила Бочкарева. Она рассказала, что днем ранее ей стало плохо, а сейчас она не открывает дверь. После того как сотрудники МЧС вскрыли дверь, они обнаружили на полу труп без признаков насилия. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины смерти дочери экс-губернатора.