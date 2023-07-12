Дочь экс-губернатора Пензенской области нашли мертвой в своей квартире
Дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву обнаружили мертвой в собственной квартире в Москве. Об этом в среду, 12 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
— Для вскрытия двери пришлось вызвать сотрудников МЧС России, — рассказал источник.
Известно, что смерть Бочкаревой наступила накануне в 13:40, пишет РЕН ТВ.
По данным Telegram-канал Mash, оперативные службы вызвала консьержка дома, в котором жила Бочкарева. Она рассказала, что днем ранее ей стало плохо, а сейчас она не открывает дверь. После того как сотрудники МЧС вскрыли дверь, они обнаружили на полу труп без признаков насилия. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины смерти дочери экс-губернатора.
В июне прошлого года бывшего генерального директора «Росвооружения» Алексея Огарева нашли мертвым в собственном доме в подмосковном коттеджном поселке.