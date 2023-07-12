Укравшему со службы килограмм наркотиков экс-полицейскому добавили срок

В Красноярске суд ужесточил наказание экс-полицейскому, осужденному на девять лет заключения за кражу со службы одного килограмма наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

© Lenta.ru

Бывшему силовику добавили к назначенному сроку еще полтора года, когда оказалось, что он причастен к присвоению 15 тысяч рублей, которые являлись вещественным доказательством и должны были храниться в отделе полиции.

Подсудимый отвечал за прием, выдачу, хранение и уничтожение вещественных доказательств в отделе МВД России по Богучанскому району. В сентябре 2019 года ему передали на хранение деньги, из которых 10 тысяч рублей должны были вернуться осужденному, а пять тысяч — в кассу отдела полиции. Однако всю сумму забрал полицейский.

Ранее мужчину признали виновным в краже килограмма наркотиков. Как установил суд, запрещенные вещества силовик брал с работы в период с 2013-го по 2020 год из пакетов с вещдоками. Похищенное он употреблял сам.