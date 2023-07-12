Названа причина массового отравления в детсадах Оренбуржья

Причиной массового отравления воспитанников детсадов в Орске стал некачественный йогурт производства Новотроицкого молокозавода. Продукт был произведен 11 июля.

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Как сообщила горадминистрация Орска, к таким выводам пришел состоявшийся ночью оперативный штаб под руководством главы регионального минздрава Татьяны Савиновой.

Накануне бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям трех-шести лет с одинаковыми симптомами. Все пострадавшие - воспитанники детских садов из разных районов Орска. Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция.

Губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале уточнил, что в больнице находятся девять малышей: "Их жизни ничего не угрожает, они находятся под постоянным наблюдением медиков. У остальных симптомов заболевания уже нет, но в течение ближайших двух часов будет проведен контроль их состояния на дому".

Роспотребнадзор принял решение изъять из оборота всю молочную продукцию предприятия и приостановить его деятельность на время проверки.