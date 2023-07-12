ФСБ выявила ячейку террористов в Комсомольске-на Амуре

ФСБ выявила террористическую ячейку в Комсомольске-на Амуре из уроженцев стран Центральной Азии, оказывавших помощь террористам в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пресечена противоправная деятельность участников террористической ячейки, оказывавших пособническую помощь находящимся в Сирии членам запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (деятельность на территории Российской Федерации запрещена)", - сообщили в ЦОС.

Задержанные - выходцы из стран Центрально-Азиатского региона. "По местам их пребывания изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками в Сирии", - отметили в ФСБ.

В отношении задержанных следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Они заключены под стражу.