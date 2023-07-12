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В посольстве раскрыли судьбу заблокированных в горах Индии россиян

Заблокированные в горах Индии из-за наводнения российские туристы размещены в гостинице. Судьбу россиян раскрыли в посольстве РФ в Нью-Дели, передает ТАСС.

В посольстве раскрыли судьбу заблокированных в горах Индии россиян
© Lenta.ru

«В результате схода оползня и разрушения дорожного полотна в округе Кулу индийского штата Химачал-Прадеш группа российских туристов оказалась заблокирована в деревне Катагла», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве рассказали, что сейчас жизни соотечественников ничего не угрожает.

«В настоящее время россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием, — добавили дипломаты. — Пострадавших среди них нет».

Отмечается, что сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте как с путешественниками, так и с местными властями.

Ранее 12 июля сообщалось, что 15 российских туристов оказались заблокированы без связи в горной деревне Касол в Индии из-за сильных дождей, повлекших за собой наводнение.

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