Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен в 4 населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края из-за неблагоприятных погодных условий, часть жилых домов подтопило. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

"В связи с выпадением сильных осадков введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Есть подтопленные дома", – указано в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что в местах подтопления спасатели проводят эвакуацию граждан, на территории региона ведут работу все экстренные службы.

Ранее в некоторых районах Сочи ввели режим ЧС из-за сильных дождей. В частности, из-за непогоды в поселке Мирном оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.

До этого МЧС РФ по региону сообщало, что Хостинский район Сочи затопило из-за сильного ливня, они также привели к затоплению автодороги.