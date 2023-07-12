Жителей села в Свердловской области эвакуируют из-за лесного пожара

В селе Шайдуриха Невьяновского городского округа проводится эвакуация местных жителей из-за лесного пожара. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.

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Отмечается, что огонь уже затронул шесть строений, существует угроза распространения огня. Риску распространения пожара способствуют сильный ветер и сухая погода.

— МЧС России наращивает силы и средства. Дополнительно направлена группировка из Екатеринбурга, а также вертолет Ми-8 МЧС России. На данный момент к тушению привлечено более 80 человек и 26 единиц техники, — говорится в Telegram-канале МЧС.

В Белорецком районе Башкирии вводится режим ЧС в связи с лесным пожаром. Площадь возгорания за сутки увеличилась до 82 гектаров. Всего в регионе действуют пять очагов лесных пожаров.