Жителей села в Свердловской области эвакуируют из-за лесного пожара

Жителей села Шайдуриха Свердловской области эвакуируют из-за лесного пожара
В селе Шайдуриха Невьяновского городского округа проводится эвакуация местных жителей из-за лесного пожара. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.
Отмечается, что огонь уже затронул шесть строений, существует угроза распространения огня. Риску распространения пожара способствуют сильный ветер и сухая погода.
— МЧС России наращивает силы и средства. Дополнительно направлена группировка из Екатеринбурга, а также вертолет Ми-8 МЧС России. На данный момент к тушению привлечено более 80 человек и 26 единиц техники, — говорится в Telegram-канале МЧС.
В Белорецком районе Башкирии вводится режим ЧС в связи с лесным пожаром. Площадь возгорания за сутки увеличилась до 82 гектаров. Всего в регионе действуют пять очагов лесных пожаров.
Из-за усиления ветра до 25 метров в секунду пожар начал активное распространение в противоположную сторону, в направлении населенного пункта Азнагулово и населенного пункта Катарыш.