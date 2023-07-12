На яхте, подозреваемой в причастности к подрыву «СП», нашли следы взрывчатки

На яхте, которую немецкие следователи подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков», нашли среды взрывчатых веществ. Как сообщает Reuters, об этом заявила Германия Совету Безопасности ООН в совместном письме со Швецией и Данией.

«Есть подозрение, что лодка, о которой идет речь, могла использоваться для перевозки взрывчатых веществ, взорвавшихся на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"», — говорится в письме.

Страны подчеркивают, что сама яхта была арендована таким образом, чтобы «скрыть личность настоящего фрахтователя». Германия пока все еще определяет точный курс судна.

Одновременно с этим Германия, Швеция и Дания подчеркнули, что ни одно из расследований не завершено и пока невозможно сказать, когда они закончатся. Сам характер саботажа они называют беспрецедентным, а их расследование — чрезвычайно сложным.