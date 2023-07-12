На яхте, подозреваемой в причастности к подрыву «СП», нашли следы взрывчатки

На яхте, подозреваемой в причастности к подрыву «Северных потоков», нашли следы взрывчатки
На яхте, которую немецкие следователи подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков», нашли среды взрывчатых веществ. Как сообщает Reuters, об этом заявила Германия Совету Безопасности ООН в совместном письме со Швецией и Данией.
«Есть подозрение, что лодка, о которой идет речь, могла использоваться для перевозки взрывчатых веществ, взорвавшихся на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"», — говорится в письме.
Страны подчеркивают, что сама яхта была арендована таким образом, чтобы «скрыть личность настоящего фрахтователя». Германия пока все еще определяет точный курс судна.
Одновременно с этим Германия, Швеция и Дания подчеркнули, что ни одно из расследований не завершено и пока невозможно сказать, когда они закончатся. Сам характер саботажа они называют беспрецедентным, а их расследование — чрезвычайно сложным.
Напомним, взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, не исключают возможности целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщил, что оценить сроки их восстановления пока невозможно.