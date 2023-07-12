Туристы из России оказались заблокированы в горах на севере Индии

В Индии сообщили о 15 заблокированных туристах из РФ в горах на севере страны
Пятнадцать российских туристов заблокированы в горной местности в штате Химачал-Прадеш, в котором из-за сильных дождей в последние пять дней произошли наводнения, разрушена часть дорог. Об этом сообщила начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.
"Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт. Как только нам это удастся, мы проинформируем посольство об их самочувствии", - цитирует Триведи агентство ANI (Эй-эн-ай).
ТАСС запросил официальный комментарий посольства и полиции.
Из-за сильных дождей в последние пять дней в штате Химачал-Прадеш вышла из берегов часть рек, произошли оползни, разрушена часть дорог. Порядка 80 человек погибли в результате вызванных дождями наводнений.