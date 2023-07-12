Туристы из России оказались заблокированы в горах на севере Индии

"Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт. Как только нам это удастся, мы проинформируем посольство об их самочувствии", - цитирует Триведи агентство ANI (Эй-эн-ай).