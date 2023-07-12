В Красноярском крае полицейские спасли косулю из магазина
Полицейские в Красноярском крае спасли нуждающуюся в помощи косулю в магазине. Животное забежало в здание в Ачинске. Полицейские смогли ее поймать и выпустить в естественную среду обитания. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РИА Новости.
Инцидент произошел во втором микрорайоне Ачинска. В правоохранительные органы позвонила продавец продуктового магазина и сообщила, что в помещение забежала испуганная косуля. Копытное бегало по кругу около витрин и не могло самостоятельно выбраться.
«В Ачинске полицейские выпустили в естественную среду испуганную косулю, забежавшую в магазин», — говорится в сообщении ведомства.
Для того, чтобы безопасно эвакуировать животное, его завернули в одеяло и на патрульном автомобиле вывезли за город. Там косулю выпустили на загородной дороге.
Весной в Красноярске водитель BMW сбил бегающую по городу косулю. Как уточняет «7 канал Красноярск», полицейские не стали заводить дело на водителя BMW. Как рассказал представитель парка «Роев Ручей» Олег Чипура, Красноярск находится на пути миграции косуль, и каждую весну они пытаются перебраться с одного берега на другой через Енисей. Иногда животные выбегают на дорогу, их можно заметить во дворах.