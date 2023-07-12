В Красноярском крае полицейские спасли косулю из магазина

Полицейские в Красноярском крае спасли нуждающуюся в помощи косулю в магазине. Животное забежало в здание в Ачинске. Полицейские смогли ее поймать и выпустить в естественную среду обитания. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РИА Новости.

Инцидент произошел во втором микрорайоне Ачинска. В правоохранительные органы позвонила продавец продуктового магазина и сообщила, что в помещение забежала испуганная косуля. Копытное бегало по кругу около витрин и не могло самостоятельно выбраться.

«В Ачинске полицейские выпустили в естественную среду испуганную косулю, забежавшую в магазин», — говорится в сообщении ведомства.

Для того, чтобы безопасно эвакуировать животное, его завернули в одеяло и на патрульном автомобиле вывезли за город. Там косулю выпустили на загородной дороге.