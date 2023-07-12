Замминистра российского региона уволят за езду в наркотическом опьянении

Управлявший автомобилем Цыренжапов был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в ночь на 7 июля. После того как и.о. замминистра отказался от прохождения медосвидетельствования, его доставили в наркологический диспансер. Экспертиза выявила содержание в его организме.