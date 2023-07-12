Минздрав назвал причину массового отравления детей в Орске
Причиной массового кишечного отравления детей в дошкольных учреждениях Орска (Оренбургская область) предположительно стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
«Предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода», — сообщила Савинова на оперативном штабе.
Ее слова приводит telegram-канал «ПроОрск».
Роспотребнадзор собрал биологические материалы для лабораторных исследований. Было принято решение об изъятии из оборота молочной продукции и приостановки работы предприятия на время проверки.
Ранее стало известно о массовых отравлениях в детских садах Орска в Оренбургской области. 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям возраста от трех до шести лет с похожими симптомами. Было госпитализировано восемь детей. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести, передает телеканал 360.