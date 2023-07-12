Минздрав назвал причину массового отравления детей в Орске

Роспотребнадзор собрал биологические материалы для лабораторных исследований. Было принято решение об изъятии из оборота молочной продукции и приостановки работы предприятия на время проверки.

Ранее стало известно о массовых отравлениях в детских садах Орска в Оренбургской области. 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям возраста от трех до шести лет с похожими симптомами. Было госпитализировано восемь детей. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести, передает телеканал 360.