Лесные пожары в Хабаровском крае охватили свыше 68,6 тыс. га

Сейчас к борьбе с огнем привлечено 244 человека, задействовано 6 единиц техники, 10 воздушных судов. Пожары действуют в основном в северных Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, уточнили ТАСС в министерстве. Они находятся на большом удалении от населенных пунктов, возникли из-за сухих гроз. За истекшие сутки ликвидировали 8 пожаров почти на 6,4 тыс. га.

В крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, также запрещен въезд в леса автомобилей, кроме транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также правительственная комиссия ввела межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края и Якутии. Это повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств. Для оказания помощи в борьбе с огнем в край уже привлекали группировки из Приморья, Омской области и других регионов, пока дополнительной поддержки не требуется, уточнили агентству в министерстве.