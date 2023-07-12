Серьезное землетрясение произошло у берегов Камчатки

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН , эпицентр землетрясения находился в 140 километрах от Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 31 км под морским дном.

Известно, что жители региона подземные толчки не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее в Дагестане ощутили землетрясение магнитудой 5,9. Его зафиксировали в сотне километров от Дербента в сторону Азербайджана. «В 100 километрах от Дербента, в сторону Азербайджана, на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 5,9», — отметили в республиканском МЧС.