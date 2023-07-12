Возбуждено уголовное дело в связи с отравлением 36 детей в Орске

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей в Орске. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) по Оренбургской области.

«По факту пищевого отравления воспитанников дошкольных учреждений города Орска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Ранее Служба скорой помощи Оренбургской области получила 36 обращений от обеспокоенных родителей. У всех детей были схожие симптомы: тошнота, рвота, повышенная температура и жидкий стул.

Telegram-канал Shot писал, что источником отравления детей в Орске, предположительно, стал испорченный йогурт.

После оперативной проверки было установлено, что все дети с жалобами на симптомы пищевого отравления в возрасте от трех до шести лет являются воспитанниками разных детских садов в Орске. По информации городской администрации, детей накормили йогуртом от Новотроицкого молокозавода.