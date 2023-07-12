В Екатеринбурге произошел пожар в строительных бытовках

Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м произошел в Екатеринбурге, горят деревянные поддоны и строительные бытовки под линией электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в среду.

"Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что происходит горение деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке. Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередачи, высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло на площадке в районе Сибирского тракта, уточнили в пресс-службе. В тушении задействованы 33 человека, 11 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара.

"В 04:17 огнеборцы локализовали пожар на площади 1 500 кв. м. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развернут оперативный штаб", - говорится в сообщении.