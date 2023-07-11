В Самарской области обнаружили взрывчатку около газопровода

Telegram-канал «112» сообщил, что самодельное взрывное устройство найдено около газопровода в Самарской области. По данным канала, речь идет о магистральном трубопроводе Уренгой — Новопсков в Сызранском районе региона.

Как отмечает «112», там силовики обнаружили подозрительный пакет с проводами, они его идентифицировали как пакет с самодельным взрывным устройством. Данную ветку трубопровода пришлось перекрыть для подачи газа в целях безопасности, уточнил канал. На месте работают экстренные службы.

Губернатор Белгородской области ранее рассказал, что 3 июля под обстрел со стороны ВСУ попали окраины села Сподарюшино, по которому украинские войска выпустили шесть минометных снарядов, никто не пострадал, разрушений не было. Кроме того, было обстреляно село Нехотеевка в Белгородском районе, как заявил Гладков, по населенному пункту выпустили 21 артиллерийский снаряд, пострадавших нет. Под обстрел артиллерии попало и село Журавлевка, где зафиксировали семь прилетов, при этом противник также сбросил с дрона одно взрывное устройство и гранату, обошлось без пострадавших, добавил глава региона.