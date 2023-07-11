Спасатели отправились на помощь застрявшим на Эльбрусе белорусам

Спасатели МЧС России отправились на помощь туристам, застрявшим на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что группа из пяти человек, среди которых есть граждане Белоруссии, попросила о помощи на высоте 5300 метров. Двоим туристам стало плохо.

— На место следуют восемь специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели держат связь с тургруппой. По мере возможностей путешественники спускаются. В ближайшее время спасатели прибудут на помощь туристам, — говорится в Telegram-канале МЧС.

9 июля спасатели нашли группу застрявших на Эльбрусе туристов. На их поиски направили отряд из пяти сотрудников спасательных служб и одну единицу техники. Туристам напомнили, что горы являются территорией повышенной опасности.