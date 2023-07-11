Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве Ржицкого

В убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого подозревается Сергей Денисенко 1959 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

У задержанного изъят пистолет с глушителем, из которого был застрелен Ржицкий. Денисенко родом из Сумской области, в прошлом занимал пост президента Федерации карате-до Украины, у него седьмой дан и черный пояс, уточняет Telegram-канал SHOT, раскрывая подробности о подозреваемом.

Мужчину задержали в Туапсе на съемной квартире.

Следователи отрабатывают версию об украинском следе в убийстве Ржицкого, находившегося в базе «Миротворец». На его фотографии стоит статус «ликвидирован».