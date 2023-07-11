Задержание подозреваемого в убийстве Ржицкого попало на видео

Следственный комитет России (СКР) показал оперативное видео задержания подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар», замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» запись.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в квартиру, на полу лежит мужчина. Показан пистолет с глушителем.

11 июля стало известно, что задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. У него изъято предполагаемое оружие убийства.