На юго-западе Москвы мужчина рассек лицо сожительнице японским мечом

На юго-западе Москвы мужчина ударил сожительницу японским мечом по лицу. Об этом стало известно во вторник, 11 июля.

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По предварительным данным, инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Воронцовские Пруды 9 июля. Местный житель поссорился с избранницей, конфликт между мужчиной и женщиной перерос в драку. Сперва агрессор избил сожительницу, а после достал катану из своей коллекции японского оружия и ударил им девушку по лицу.

В результате пострадавшую госпитализировали с рассеченной раной на лице. Как сообщил РЕН ТВ, по данному факту проводится проверка.

Катана — японский двуручный меч с длинной прямой рукоятью, изгибом клинка напоминающий шашку.