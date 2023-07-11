В Краснодарском крае задержан подозреваемый в причастности к убийству командира подлодки Ржицкого.

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Следственный комитет Краснодарского края сообщает, что в регионе был задержан подозреваемый, который мог быть причастен к убийству замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе, а также бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.

«В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству Ржицкого», – сообщили в ведомстве.

Роль задержанного в преступлении, как и его личность, не раскрывается в интересах следствия.