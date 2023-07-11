Задержан подозреваемый в причастности к убийству командира подлодки Ржицкого
В Краснодарском крае задержан подозреваемый в причастности к убийству командира подлодки Ржицкого.
Следственный комитет Краснодарского края сообщает, что в регионе был задержан подозреваемый, который мог быть причастен к убийству замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе, а также бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого.
«В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству Ржицкого», – сообщили в ведомстве.
Роль задержанного в преступлении, как и его личность, не раскрывается в интересах следствия.
10 июля Станислав Ржицкий был убит четырьмя выстрелами в спину и грудь. Убийце удалось скрыться.