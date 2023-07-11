В Красноярске начальник уголовного розыска задержан за получение взятки

Группа сотрудников краевого управления МВД Красноярского края, в числе которых начальник угрозыска подозревается в получении взяток и оказании покровительства местным предпринимателям с городского рынка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия местный предприниматель начал передавать деньги начальнику угрозыска с лета 2022 года в качестве платы за обеспечение правопорядка на рынке Красноярска, средства у него забирали сотрудники МВД и передавали их руководителю управления уголовного розыска.

В общей сложности бизнесмен заплатил в качестве взятки около миллиона рублей.