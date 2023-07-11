В Красноярске начальник уголовного розыска задержан за получение взятки

Начальника уголовного розыска МВД Красноярска подозревают в получении 1 млн рублей взятки
Группа сотрудников краевого управления МВД Красноярского края, в числе которых начальник угрозыска подозревается в получении взяток и оказании покровительства местным предпринимателям с городского рынка. Об этом сообщает прокуратура региона.
По версии следствия местный предприниматель начал передавать деньги начальнику угрозыска с лета 2022 года в качестве платы за обеспечение правопорядка на рынке Красноярска, средства у него забирали сотрудники МВД и передавали их руководителю управления уголовного розыска.
В общей сложности бизнесмен заплатил в качестве взятки около миллиона рублей.
На основании материалов ФСБ возбуждено уголовное дело о коррупции, по информации mk.ru вместе с одним из починенных задержан и начальник угрозыска, в его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения остальным фигурантам.