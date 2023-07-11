Появилось видео задержания подозреваемых, срезавших юноше скальп в Электростали

В рамках расследования уголовного дела о снятии скальпа 19-летнему жителю подмосковной Электростали задержали двух подозреваемых. Видеозапись задержания опубликовал пресс-центр МВД России во вторник, 11 июля.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в отношении подозреваемых проводится предварительное расследование уголовного дела по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Хулиганство».

Преступление, о котором идет речь, произошло вечером 9 июля в Электростали. Группа злоумышленников поссорилась с 19-летним молодым человеком из-за его прически, после чего двое из них схватились за ножи и сняли мужчине скальп. Пострадавшего госпитализировали.