В аэропорту Сомали разбился пассажирский самолет

В международном аэропорту сомалийской столицы Могадишо разбился пассажирский самолет. В результате жесткой посадки пострадали несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sonna.

Как уточнили в управлении гражданской авиации, речь идет о самолете типа Е120 авиакомпании Halla Airline. Там подтвердили, что лайнер разбился 11 июля при посадке в международном аэропорту имени Адена Адде.

На борту находилось 34 человека, в том числе 4 члена экипажа. По данным авиационных властей, никто не погиб, речь идет о небольших травмах.