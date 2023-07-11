В Ярославе сожитель переехал бывшую возлюбленную на машине и бросил умирать

Жительница Ярославля обвинила гражданского мужа в том, что он переехал ее машиной, избил и выбросил в кусты умирать, пока она истекала кровью и звала на помощь мужчина пил пиво и смотрел за ее мучениями. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Пострадавшая утверждает, что бывший сожитель увлекался компьютерными играми и отказывался работать, во время очередной ссоры мужчина избил 29-летнюю возлюбленную, после она сменила в квартире замки и выгнала его.

34-летний ярославец начал преследовать женщину, караулил ее и двоих общих детей у дома, устраивал скандалы, бывшая возлюбленная шесть раз снимала побои. В один из дней мужчина сбил ее на авто, в салоне которого был их ребенок. После наезда на женщину сел неподалеку, пил пиво и смотрел, как она истекает кровью и зовет на помощь.

Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении с переломами, ей сделали две операции по реконструкции бедра и пересадку кожи.