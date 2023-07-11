Россиянин переехал бывшую возлюбленную на машине на глазах у маленького ребенка

В Ярославле 34-летний мужчина переехал 29-летнюю бывшую возлюбленную на машине, после чего избил ее, бросил в кусты и стал пить пиво. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Все произошло на глазах у их общего маленького ребенка, который сидел в салоне автомобиля вместе с отцом. В результате пострадавшую госпитализировали. Ей сделали две операции по реконструкции бедра и пересадку кожи. Сейчас она передвигается на костылях. По факту случившегося проводится проверка. Женщина обратилась за помощью к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.

Известно, что пара встречалась восемь лет. За эти годы потерпевшая родила двоих детей. Спустя время родители стали ссориться. Мужчина не хотел работать и постоянно играл компьютер. Во время очередного конфликта мужчина избил свою сожительницу, после чего та выставила его за дверь и сменила замки.