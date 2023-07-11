Защита блогера Лерчек опровергла отвод следователя

Адвокат блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Михаил Мушаилов опроверг появившуюся информацию об отводе следователя по делу. По его словам, уголовное дело в отношении стилистки Эльвиры Янковской передано для расследования в полицию Восточного административного округа. Об этом пишет ТАСС.

Причина такого решения связана с большим количеством эпизодов, а не с отводом предыдущего следователя, подчеркнул Мушаилов. Он подчеркнул, что дело передали в ОВД по ВАО из-за того, что поддельных вещей было много и они передавались по всей Москве, особенно в районе ВАО.

Сумма ущерба по делу с поддельными вещами составляет десятки миллионов рублей. Адвокат отметил, что вопрос аффилированности экспертной организации не обсуждался, и территориальность не исключает преступности.