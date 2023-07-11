Пострадавший из-за причёски в Электростали опознал напавших на него мужчин

Пострадавший в Электростали из-за причёски 19-летний юноша опознал по фото напавших на него мужчин.

Как рассказал RT молодой человек, он не знает имён мужчин, но один из них похож на мигранта. Пострадавший добавил, что сегодня написал заявление в полицию.

Юноша отметил, что ему уже лучше и он идёт на поправку. Врачи планируют операцию по пересадке кожи.