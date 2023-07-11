В Лазаревском районе Сочи выпал град размером с куриное яйцо

По словам жителей Сочи, град размером с куриное яйцо повредил как минимум три машины. Примерно в то же время над морем в Туапсе были замечены четыре смерча, которые двигались в северо-восточном направлении, один из них разрушился над морем, остальные скрылись за мысом Дальний.