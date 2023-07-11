В Лазаревском районе Сочи выпал град размером с куриное яйцо

В Лазаревском районе Сочи утром 11 июля прошел ливень с крупным градом. Ледяные осадки повредили крыши частных домов и помяли автомобили. Видео последствий разгула стихии публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».
По словам жителей Сочи, град размером с куриное яйцо повредил как минимум три машины. Примерно в то же время над морем в Туапсе были замечены четыре смерча, которые двигались в северо-восточном направлении, один из них разрушился над морем, остальные скрылись за мысом Дальний.
«Эпицентр пришелся на Аше, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом. Туда незамедлительно направлены сотрудники администрации внутригородского района для мониторинга ситуации и оказания необходимой помощи жителям», — сообщили в администрация города.
В мэрии уточнили, что пострадавших нет, объекты инфраструктуры не разрушены. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС), максимальный диаметр выпавшего в Сочи града достиг 35 мм, что относится к категории опасных явлений.
На территории Сочи по-прежнему действует штормовое предупреждение, экстренные службы продолжат оказывать помощь людям до полной стабилизации обстановки.