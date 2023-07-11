На юго-западе Москвы горит фитнес-клуб

Пожар возник в столичном фитнес-клубе DDX Fitness в районе Ясенево. Посетители эвакуированы. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

Возгорание произошло на третьем этаже в ТЦ «Форт» на Новоясеневском проспекте, 11. По словам очевидцев, из раздевалок и тренажерного зала DDX Fitness валит густой дым. Посетителей эвакуировали. На место выехали экстренные службы.

Ранее при пожаре в закрытом фитнес-клубе на востоке Москвы погиб один человек. По данным столичной прокуратуры, площадь пожара составила 50 кв. метров, он разгорелся вечером 9 июня в здании на Большой Семеновской улице. Пострадавший 32-летний мужчина был доставлен в больницу, где скончался.