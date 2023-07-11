Во Внуково обнаружили у пассажира незадекларированные часы за 19 млн руб.

«Внуковские таможенники обнаружили в рюкзаке пассажира, прибывшего из Дубая , наручные часы класса «люкс» стоимостью 19 млн руб. Ручную кладь 28-летнего россиянина инспекторы проверили на «зеленом» коридоре в ходе выборочного таможенного контроля и выяснили, что молодой человек не задекларировал часы швейцарского производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic. Таким образом, он пытался избежать уплаты таможенных платежей в размере 5,5 млн руб.», - говорится в сообщении.

Как отмечается, таможенная экспертиза установила, что металлические части часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло - из сапфира.

В ведомстве добавили, что рассматривается вопрос о возбуждении головных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») и ч. 1 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере»). Так, максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.