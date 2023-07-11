В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа
В микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге годовалого ребенка нашли под окнами общежития. Местные жители уверены, что его мог выбросить из окна сожитель матери, злоупотреблявший спиртным, сообщает «Е1».
Ребенка с травмами, характерными для падения с высоты, доставили в реанимационное отделение детской больницы, соседи оценивают семью пострадавшего как неблагополучную и обвиняют в произошедшем сожителя матери, который якобы выбросил ребенка из окна, пока женщина спала.
«Они пьяные в тот день оба были. У нее еще есть ребенок двухлетний, у него все зубы в стоматите, его тоже забрали в больницу», — рассказала одна из соседок.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции и СК, как установили следователи, мальчик подобрался к открытой настежь створке окна и выпал.
«Сведений о том, что ребенок мог получить травму в результате умышленных противоправных действий посторонних лиц, не имеется», — сообщили в СК.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.