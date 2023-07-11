Следователя по делу в отношении стилистки Эльвиры Янковской, которую блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обвинила в продаже поддельных сумок, заподозрили в сговоре с адвокатом и отстранили от расследования. Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудница заранее подготовила четыре документа с разными обвинениями.

По информации канала, женщина долго общалась с юристом Лерчек Михаилом Мушаиловым и якобы советовалась, по какой статье возбуждать уголовное дело. Кроме того, следователь позволила провести экспертизу в аффилированной с юристом фирме, а также рекомендовала заявить, что сумки покупались в ТЦ «Клевер». Сейчас по действиям сотрудницы следственных органов проводится служебная проверка.