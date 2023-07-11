Агентство International Training оштрафовали за отказ локализовать в РФ данные россиян

"Признать компанию International Training виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в решении судьи.