Туристы сорвались со склона в горах Северной Осетии

Трое туристов сорвались со склона в горах Алагирского района Северной Осетии. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике у себя в Telegram-канале.

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«Спасатели на подходе к пострадавшим на перевале Комлагат, — говорится в сообщении. — Остается преодолеть перепад в 500 метров».

Отмечается, что специалисты держат связь с руководителем тургруппы по рации. По его словам, россияне живы, но серьезно травмированы.

Информация о том, что трое из шести туристов из зарегистрированной группы сорвались со склона в районе селения Бад в Северной Осетии, появилась вечером в понедельник, 10 июля. Согласно геолокации, путешественники упали с гребня перевала Комлагат, скатились по леднику около 300 метров и находятся на северном склоне. В поисках россиян участвуют около 40 спасателей и добровольцев.