Врачи заразили пациентку COVID-19 и ампутировали ей ногу из-за неправильного диагноза

Жительница Тувы попала в больницу Кызыла с жалобами на повышенное давление, но скончалась после получения ожога, ампутации, заражения COVID-19 и пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Инцидент произошел в январе этого года в республиканской больнице, куда 62-летняя жительница города была доставлена на «скорой» с жалобами на повышенное артериальное давление.

Медики осмотрели больную, определили ее в урологическое отделение и оставили там без надлежащего внимания. Когда пациентка получила ожог стопы от батареи, у нее начались гнойно-септические осложнения на фоне сахарного диабета 2-го типа. После чего врачи приняли решение ампутировать стопу, а затем и голень пострадавшей. В то же время они допустили контакт женщины с ковидным больным, поместив ее в одну с ним палату. Пневмония, развившаяся из-за заражения коронавирусом, стала причиной ее смерти.

Прокуратура провела проверку и отправила ее материалы в СК. Сотрудники ведомства уже возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Как отмечается, прокуратура увидела в действиях медперсонала факты грубейшего нарушения стандартов оказания медицинской помощи. Согласно заключению, медики недобросовестно исполняли свои служебные обязанности. Их, вероятно, привлекут к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ.