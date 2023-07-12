В Северной Осетии за пострадавшими туристами отправили вертолет МЧС

Спасатели на вертолете Ми-8 отправились на перевал Комлагат в Северной Осетии, чтобы забрать троих пострадавших туристов, которые сорвались со склона 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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- В районе села Гизель на борт поднялись двое спасателей МЧС России. В ближайшее время борт прибудет на перевал Комлагат, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

После эвакуации туристов доставят в медучреждение на территории региона.