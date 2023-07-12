В Северной Осетии за пострадавшими туристами отправили вертолет МЧС
Спасатели на вертолете Ми-8 отправились на перевал Комлагат в Северной Осетии, чтобы забрать троих пострадавших туристов, которые сорвались со склона 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
- В районе села Гизель на борт поднялись двое спасателей МЧС России. В ближайшее время борт прибудет на перевал Комлагат, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
После эвакуации туристов доставят в медучреждение на территории региона.
Ранее сообщалось, что трое туристов 10 июля сорвались со склона на маршруте по горам в Северной Осетии. Руководитель группы сумел связаться со спасателями, после чего несколько групп МЧС отправились на поиски туристов. 11 июля их нашли, пострадавшие живы, но получили травмы.