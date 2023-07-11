Стали известны подробности убийства школьницы в Челябинской области

Жена задержанного подозреваемого в убийстве 11-летнй школьницы из Челябинской области Мария рассказала порталу 74.ru, что до последнего защищала мужа, веря, что он не причастен к произошедшему, и была в шоке, услышав его признание.

По ее словам, вечером 9 июля, когда девочка, подружка ее дочери, пропала, она пришла с работы поздно. Она знала, что девочки гуляли вместе и что около 21:00 за ними поехал ее муж Дмитрий. Он сказал, что отвез дочь домой, пообещав, что и подружку довезет до дома.

Женщина заявила, что Дмитрий вернулся домой к 23:00 и сообщил, что девочка отказалась с ним ехать и он ее высадил, а сам находился на ферме.

Тогда же пришла мама пропавшей девочки и сообщила, что дочь не вернулась домой и ее стали искать. Мария также спрашивала мужа о девочке, но тот ничего не мог пояснить.