Очевидцы сняли на видео три смерча над Черным морем в Краснодарском крае

В Туапсинском районе Краснодарского края очевидцы заметили и сняли на видео три смерча у берега моря. Кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На видеозаписи видны три смерча, которые поднимают воду у своего основания. Над самим морем нависают темные тучи, в районе вихрей идет дождь.

Авторы канала со ссылкой на слова очевидцев утверждают, что рядом был еще один смерч, который якобы быстро увеличивался в размерах. При этом администрация Туапсинского района в Telegram-канале сообщила лишь об одном смерче в районе Кубани, который двигался на расстоянии 10 километров от берега.