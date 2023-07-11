Очевидцы сняли на видео три смерча над Черным морем в Краснодарском крае
В Туапсинском районе Краснодарского края очевидцы заметили и сняли на видео три смерча у берега моря. Кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
На видеозаписи видны три смерча, которые поднимают воду у своего основания. Над самим морем нависают темные тучи, в районе вихрей идет дождь.
Авторы канала со ссылкой на слова очевидцев утверждают, что рядом был еще один смерч, который якобы быстро увеличивался в размерах. При этом администрация Туапсинского района в Telegram-канале сообщила лишь об одном смерче в районе Кубани, который двигался на расстоянии 10 километров от берега.
Напомним, что с 9 июля на российских курортах выпало большое количество осадков, местами объявлено штормовое предупреждение. Смерчи в Краснодарском крае и соседних регионах отмечались и ранее — очевидцы замечали их в море возле Анапы и у Крымского моста.