Внебрачный сын основателя «Ералаша» получил условный срок за мошенничество

Ресторатора Максима Красикова, который называет себя внебрачным сыном основателя «Ералаша» Бориса Грачевского, приговорили к четырем годам лишения условно. Как сообщает газета «Ведомости», Таганский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве.

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Потерпевшими по делу стала семья бывшего вице-премьера Орловской области Александра Барташева, который вместе с женой Евгенией одолжил Красикову деньги на развитие бизнеса. По его словам, в 2016 году супруга хотела открыть кондитерскую, однако ресторатор убедил женщину одолжить ему денег на его более перспективный ресторанный бизнес.

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Какое-то время Красиков не возвращал средства. Позднее он предложил Барташевой стать соучредителем одной из его компаний, «Дай лапшу», в качестве гарантии возврата денежных средств. Сам Красиков утверждал, что взял деньги по договорам займа и долговым распискам на инвестиции, которые совершил в полном объеме.

«У потерпевших возникло определенное недоверие из-за отсутствия прибыли. Хотя, по статистике, в ресторанном бизнесе в первые год-полтора это абсолютно нормально», — заявлял он.

В результате суд признал внебрачного сына Грачевского виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом ресторатора оправдали по обвинению в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба потерпевшей стороне и обязал ресторатора возместить Александру и Евгении Барташевым 6 млн и 5,81 млн рублей соответственно.

Отметим, что сторона гособвинения требовала для Красикова более суровое наказание — 8 лет лишения свободы. Барташев остался недоволен, по его мнению, мягким приговором. Красиков же собирается обжаловать решение суда и добиваться полного оправдания.