В Пермском крае группа туристов с 11 детьми пропала во время сплава

Туристическая группа из 22-х человек потерялась на сплаве в Пермском крае. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Группа, в числе которой было 11 взрослых и 11 детей, не была зарегистрирована. Туристы вышли на маршрут, который составляет 175 км, 4 июля и должны были добраться по реке Усьве до поселка Средняя Усьва еще 9 июля. Однако в назначенное время они не вышли на связь. Факт исчезновения туристической группы подтвердили в министерстве территориальной безопасности

«В настоящее время сотрудниками полиции организованы и проводятся поиски», — отметили в пресс-службе министерства.

В краевом МЧС также сообщили, что на место отправились специалисты. Вместе с сотрудниками полиции они будут проверять акваторию реки Усьва.