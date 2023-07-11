СМИ: пропавший в Непале вертолет разбился в горах

Вертолет непальской авиакомпании Manang Air, на борту которого находились шесть человек, разбился во вторник в районе Солукхумбу. Об этом сообщает газета Kathmandu Post.

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Как сообщил изданию представитель сельского муниципалитета, вертолет разбился в регионе Чиханданда близ деревни Бхакандже.

"Местные жители обнаружили разбившийся вертолет в Чиханданде", - приводит издание слова местного чиновника.

Он ничего не сообщил о людях, находившихся на борту.

Ранее газета The Himalayan Times со ссылкой на представителей авиакомпании, сообщила, что вертолет перевозил пятерых граждан Мексики, также в нем был пилот непалец