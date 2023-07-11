Российский подросток нашел на улице наркотики и попал под следствие

В Северодвинске 16-летний подросток нашел на улице наркотики, попытался их продать и попал под следствие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Юношу подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 3 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере») УК РФ. Подросток нашел сверток с наркотиками массой 0,39 грамма и собирался 1 июня продать его наркозависимой приятельнице. Преступление предотвратили полицейские, они изъяли у юноши наркотическое вещество. На допросе он признал вину.