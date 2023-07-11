В Подмосковье задержали подозреваемого в хищении 16 млн рублей

Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Казани , который подозревается в том, что под видом сотрудника банка похитил у мужчины 16 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

По ее словам, на мобильный телефон 66-летнего местного жителя позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник сообщил пенсионеру, что с его счетов пытаются похитить деньги, для того чтобы сохранить сбережения, нужно передать их в службу банка. Потерпевший, согласившись с условиями, посетил несколько банков. Со своих вкладов он снял все деньги и перевел их через банкоматы на подконтрольные аферистам счета. Перемещался мужчина исключительно на такси, которое ему предусмотрительно заказывал звонивший.