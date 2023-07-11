Восьмиклассница скончалась от отравления неизвестным веществом в Ульяновске, сообщил Telegram-канал SHOT. Уточняется, что она находилась в компании подростков, где пили энергетики. Внезапно девушке стало плохо, ей вызвали скорую. Врачи не смогли спасти подростка, она скончалась. По факту отравления в Ульяновске возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как отмечает Telegram-канал, трагедия произошла вечером 9 июля в одной из квартир на улице Победы. Рядом с девушкой в момент госпитализации лежал газовый баллончик для заправки зажигалок. Кроме того, мать погибшей девочки сообщила, что в последние дни ее дочь жаловалась на тошноту, головную боль и повышенное давление, однако не обращалась к врачам.