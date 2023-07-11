Россиянина отдали под суд за теракт в военкомате

Дело о стрельбе в военкомате Усть-Илимска Иркутской области переквалифицировали на теракт. Об этом Следственного комитета.

© Lenta.ru

По версии следствия, в сентябре прошлого года в актовом зале военного комиссариата 26-летний мужчина трижды выстрелил из обреза ружья в военкома. После этого он разлил в помещении легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее, указали в ведомстве.

Прокуратура утвердила обвинение по делу, его материалы направлены в окружной военный суд, уточнили в надзорном ведомстве.