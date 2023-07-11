Задержан второй подозреваемый в нападении на мужчину из-за цвета волос

Полицейские задержали второго подозреваемого в попытке снять скальп с молодого человека из-за цвета волос. Об этом сообщает «МВД Медиа»

9 июля в полицию Электростали обратились врачи, рассказавшие, что к ним поступил 19-летний пациент с ранениями головы.

Полицейские выяснили, что у одного из домов на улице Спортивной города Электросталь между тремя людьми произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин нанесли молодому человеку ножевые ранения. Пострадавший 2004 года рождения попал в больницу со скальпированной раной волосяной части головы.

Telegram-канал Mash сообщал, что нападавшим не понравился зеленый цвет волос молодого человека.

Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия и 10 июля задержали первого подозреваемого - жителя Республики Коми 1999 года рождения.

Затем оперативники выяснили, где находится второй подозреваемый - житель Калужской области 1993 года рождения. Он скрывался на территории Обнинска.