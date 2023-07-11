Telegram-канал Amur Mash сообщает, что пешеходный мост рухнул в приморском городе Артёме. Авторы канала публикуют кадры с места происшествия.

Переходу через реку Озерные Ключи в районе улицы Фрунзе было больше 50 лет, коммунальщики давно признали его аварийным.

Сообщается, что в момент обрушения на мосту никого не было.

В марте грузовик снес пешеходный мост в Екатеринбурге. В аварии пострадал водитель автомобиля Scania. Прибывшие на место ДТП медики отправили мужчину в больницу. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшей аварии.

В сентябре автомобильный мост обрушился в Нижегородской области.