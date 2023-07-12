В российском регионе тигр напал на инспектора охотнадзора

В Хабаровском крае тигр напал на инспектора охотнадзора. Об этом сообщил центр «Амурский тигр» в Telegram-канале.

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«Происшествие произошло в окрестностях села Маяк Нанайского района. Инспектор исследовал местность после сообщения от местного жителя о пропаже собаки и, зайдя в лесной массив, обнаружил хищника у добычи», — уточнили там.

Пострадавшего россиянина доставили в больницу. Более точных данных о его состоянии пока нет. На месте происшествия работают специалисты, которые выяснят все обстоятельства происшествия.

Число конфликтных ситуацией с амурскими тиграми в Хабаровском крае за последний год увеличилось. Это, в частности, происходит из-за сокращения популяции кабана — на животного в российском регионе запретили охотиться в течение трех лет.